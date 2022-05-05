Вирусолог Нетесов объяснил, почему китайцы не могут справиться с пандемией

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5 мая 2022, 22:54

Фото: pixabay.com

Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов оценил коронавирусную ситуацию в Китае и объяснил причины плохой работы принципа «нулевой терпимости» с омикроном. Об этом сообщает «АБН».

По мнению эксперта, причина в том, что китайцы применяли для вакцинации инактивированную вакцину. Эта вакцина намного слабее, чем вакцины другого типа, в том числе российский «Спутник», соответственно, иммунитет от нее спадает быстрее.

При этом многие жители Китая были на Олимпиаде с ослабленным иммунитетом, хоть и привились за несколько месяцев до мероприятия. Эти китайцы привезли омикрон и стелс-омикрон к себе домой и распространили его, потому что не у всех был коллективный иммунитет.

Однако, Нетесов обратил внимание, что «омикрон» и «стелс-омикрон» находятся в нашей стране уже несколько месяцев. Более того, именно из-за «омикрона» была вспышка заболеваемости в конце зимы-начале марта. Стоит отметить, что иммунитет от «Спутника» крепче, чем от китайской вакцины, а переболевшие формируют иммунную прослойку. Из-за этого в России омикрон идет на спад и радикальные меры борьбы с вирусом не требуются.