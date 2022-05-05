В Дмитрове врачи стали использовать новые методы лечения инсульта

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5 мая 2022, 22:25

Фото: pixabay.com

В Дмитровской областной больнице увеличили возможности оказания медицинской помощи пациентам с инсультами. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области известно, что в региональном сосудистом центре в Дмитрове вместе с тромболизисом стали проводить процедуру тромбоэкстракции. Этот метод является высокотехнологичным для извлечения тромбов из пораженных участков с помощью специальных инструментов.

«В нашей больнице успешно работает региональный сосудистый центр. Специалисты обладают достаточным уровнем профессионализма, поэтому мы начали применять новые методы лечения инсультов. Тромбоэкстракции применяются при наибольших поражениях артерий головного мозга», - отметил главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.

Первая такая операция была проведена 73-летнему мужчине с окклюзией - закупоркой крупной ветви средней мозговой артерии. При помощи специального инструмента под рентген-контролем врачи извлекли тромбы из сосудов головного мозга и восстановили кровоток по артерии.

По итогу, медики смогли полностью восстановить движения в руке и ноге и вернуть речь. Таким образом, мужчина избежал инвалидизацию и вернулся к обычному ритму жизни.