Оцифрован документальный фильм, снятый в блокадном Ленинграде в 1943 году​

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5 мая 2022, 22:24 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

В 1943 году был снят шокирующий документальный фильм о подробностях чудовищного голода, случившегося в заблокированном немцами Ленинграде. Тогда его сняли на киноплёнку. А в 1990-м его обнаружили в кинолаборатории Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова. Проект был отреставрирован на средства международного гранта и переведён в видеоформат. С недавнего времени его оцифровали. Но что же там было снято? И что конкретно удалось запечатлеть?

Фильм продолжается всего 57 минут, а это даже меньше часа. Режиссёром его является Ной Галкин, медик по образованию. Как раз он и написал сценарий «Алиментарной дистрофии и авитаминозе». Основными съёмочными площадками стали Первый и Второй Ленинградский мединституты, Институт переливания крови и военная медакадемия. «История не простит, если мы не проведём исследования нарушений обмена веществ у больных блокированного Ленинграда», - сказала тогда Юлия Гефтер, профессор кафедры биохимии Первого мединститута, «Специально создать такие моменты для исследования очень сложно».

Проект повествует о том, что с человеком делает голод. Смотря такой фильм, нужно проявить максимальную осторожность, так как он может повлиять на психику. Голосом вузовского лектора диктор рассказывает о разных стадиях алиментарной дистрофии и её осложнениях. В деталях говорится о том, что происходит с составом крови, сердцем и другими внутренними органами. Пояснения о разном течении болезни у женщин и мужчин, звучащие в фильме, взяты из уже написанной к тому времени научной работы академика Черноруцкого.

В воспоминаниях главный патологоанатом Ленинграда профессор Гаршин подтверждал выводы, связанные с невероятной выносливостью женщин. «Они дольше всего выдержали», - говорил эксперт, фамилия которого указана в титрах, «Они иначе болеют. У них отёчная форма голодной болезни. У мужчин же чаще всего сухая, кахетическая. Первая лучше несомненно. С нею дольше тянут. Это опыт, это несомненно так». Все шокирующие подробности голодной смерти можно увидеть в фильме собственными глазами. Как уже упоминалось ранее, это зрелище не для слабонервных. Но без этого фильма, мы, вероятно, не узнали бы многих моментов из той жуткой правды, которая нам открылась уже после освобождения Ленинграда.