Из-за роста цен россияне вынуждены экономить

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2022, 21:52

Фото: pixabay.com

По данным исследования, проведённого аналитиками сервиса «Зарплата.ру», этой весной 80% россиян были вынуждены сократить свои расходы. Примерно половина опрошенных экономят на всем, 13% — на отпуске, 12% — на походах в кафе и рестораны, 9% — на продуктах питания, по 7% — на одежде, обуви и посещении салонов красоты. Об этом сообщает «АБН».



Кроме этого, из опроса выяснилось, что 3% экономят на покупке новой техники, по 2%- отказываются от приобретения мебели и проведения ремонта.



Многом участникам опроса удалось снизить свои расходы.



61% респондентов заявили, что вынуждены сократить расходы из-за роста цен, 16% - из-за страха перед неизвестностью. У части опрошенных возникли проблемы с выплатой зарплатой, а также проблемы с работой.

Всего в опросе приняло 1720 человек.