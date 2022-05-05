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5 мая 2022, 20:59

Фото из открытых источников

4 мая 2022 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся ежегодный гала-концерт «Спасибо за верность, потомки!».



В Государственном Кремлёвском Дворце состоялся гала-концерт общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!». Ведущими мероприятия были: заслуженная артистка России Екатерина Гусева и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

Концерт проходит ежегодно. Начиная с 2015 года художественным руководителем был народный артист СССР, герой труда Российской Федерации - Василий Семёнович Лановой.



В концертной программе приняли участие артисты российской эстрады и кино: Михаил Ножкин, Ренат Ибрагимов, Григорий Лепс, Варвара, Зара, популярные исполнители Сосо Павлиашвили, Евгений Кунгуров и другие.



Концерт «Спасибо за верность, потомки!» стал доброй традицией, главной целью которой является сохранение памяти о героизме и доблести российского народа в Великой Отечественной войне, формирование правильных ценностных ориентиров у молодого поколения.

Почетными гостями мероприятия были военнослужащие — участники парада Победы, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащие-участники военной спецоперации на Украине, студенты, школьники, кадеты, участники общественных и патриотических организаций.



В фойе Кремлевского Дворца, перед началом концерта, зрители познакомились с выставкой проекта «Аллея Российской Славы», где были представлены бюсты граждан, прославивших Отечество. За годы существования проекта установлено более 1800 бюстов, скульптур и памятных знаков в городах России и странах мира. В заключение акции прошло чествование военнослужащих-участников специальной операции на Украине.