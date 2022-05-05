9 мая в Москве откроется Международная сцена «Бессмертного полка»

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5 мая 2022, 20:18 Пресс-служба Проекта «Международная сцена Бессмертного Полка»

9 мая 2022 года в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве впервые откроется Международная сцена «Бессмертного полка»!

На конференции координаторов Международного движения «Бессмертный полк» «Память победителей», прошедшей в Белграде в сентябре 2019 года, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России», Народный артист СССР Василий Семёнович Лановой впервые озвучил приглашение творческим делегациям со всего мира приехать в столицу России на торжество, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но тогда масштабному празднованию помешала пандемия COVID-19. Сейчас есть возможность собраться и отпраздновать День Победы всем вместе. Неслучайно девиз проекта звучит в тон праздника: «Празднуем всем миром!»: празднуемвсеммиром.рф.

«Данный проект родился благодаря тому, что год от года желание выразить свою личную благодарность всем тем, кто, не щадя своих жизней, приближал Великую Победу, просыпается в сердцах все большего и большего числа людей во всем мире!» - поделилась замыслом мероприятия директор АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура», председатель оргкомитета Международной Сцены Бессмертного Полка Антонина Ивановна Журавлева.

Для участия в концертной программе приглашены звезды российской эстрады и музыканты, исполнители, творческие коллективы из более чем 40 стран мира, среди которых: Сербия, Индия, Китай, Турция, Греция, Испания, Франция, Куба, Аргентина, Черногория, Марокко, Монголия, Южная Корея, Египет, Тунис, стран СНГ – Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Молдова, республик ЛНР и ДНР.

Эта программа станет уникальным подарком жителям и гостям столицы, а наши иностранные друзья увидят Город-герой Москву во всём её праздничном великолепии.

С 16.00 до 20.00 ведущими телемарафона выступят: Елена Максимова и Марк Тишман.

C 20.00 до 22.00 на сцену выйдут звезды российской эстрады: Александр Серов, Анита Цой, Аскар Абдразаков, Жасмин, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Надежда Кадышева, Анна Семенович, Елена Север, Ирина Дубцова, Митя Фомин, Марк Тишман, Аглая Шиловская, дискотека «Авария» и другие.

Ведущими гала-концерта выступят: Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

Концертный телемарафон пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького с 16-00 до 22-00 часов и будет транслироваться национальным мультиплатформенным оператором ТРИКОЛОР с раздачей телесигнала в Интернет и по всем запросам.

РИА «Новости» - Генеральный информационный партнёр Международной сцены «Бессмертного полка».