Неадекватная женщина в центре Риги поставила «на уши» весь дом

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5 мая 2022, 19:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, нервы латвийцев уже не выдерживают, да и мозги «закипают» - бедность и ненормально большой поток информации латвийский менталитет «переварить» не может…

Ранее утро для жителей нескольких домов в центре Риги, увы, не задалось: в 6 часов утра латвийцы были разбужены громкими криками женщины… Как оказалось, некая дама сидела на корточках на подоконнике в своей квартире и демонстрировала свою неприязнь всем соседям: она выбрасывала из окна предметы обихода, била стекло и звала… Адольфа Гитлера и «третий рейх» - «Гитлер, я тут! Из Германии! Ты видишь, что я военный. Уходите все! Тут идет операция!»

Разумеется, соседи поняли, что им не справиться с дамой и вызвали наряд полиции. Но и тут женщина показала «сопротивление» - не пустила стражей порядка в квартиру! Тогда было принято решение вызвать пожарных. И врача, конечно. Таким способом, через окно, даму «вызволили».

Ее доставили в соответствующее медицинское учреждение, а представители домоуправления теперь занимаются разбитыми окнами квартиры.