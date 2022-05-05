Зачем латвийской авиакомпании украинский самолет

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

5 мая 2022, 19:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Помощь Латвии Украине видна даже невооруженным взглядом: хорошие денежные пособия, бесплатный общественный транспорт, жилье, финансовая поддержка в 500 евро при устройстве на работу… А сейчас еще латвийская авиакомпания «airBaltic» взяла в краткосрочную аренду самолет украинской авиакомпании «Boeing 737-900ER». Вопрос – зачем?

В латвийских социальных сетях появился пост одной дамы, которая поделилась «случаем»: купила женщина билет у airBaltic, а летела украинскими авиалиниями:

«Объявления были на латышском и английском языках. Однако, перед полетом нам объявили, что мы летим украинскими авиалиниями. Персонал – пилот латыш, один стюард из airBaltic с их лого, остальные стюарды в украинской форме, говорящие только на английском и русском», - поделилась с читателями СМИ дама.

В пресс-службе латвийской авиакомпании подтвердили, что airBaltic взял в краткосрочную аренду Boeing 737-900ER у украинской авиакомпании.

Разумеется, об этом факте только и рассказывают латвийские СМИ. Но есть нюансы… О них латвийцам не рассказывают.

Итак, airBaltic априори отказался от самолетов Boeing. Почему? Для того, чтобы «сесть» на DACH Q 400 и CS-300, который стал именоваться Airbus A220-300. Изменения в названии произошли по банальной причине – завод, который выпускал самолеты CS-300 обанкротился и их «перекупил» Airbus. «Содержание» самолетов осталось прежним от завода банкрота, но название «повесили» крутое.

Более того, чтобы управлять определенным типом самолета, нужен допуск пилота на конкретный «тип самолета». А вот с этим вопросом у латвийской авиакомпании … возникают вопросы…AirBaltic имел в своем «строю» самолеты Boeing 737-300 и Boeing 737-500. А это значит, что на самолет «737-900» нужен допуск, поскольку он на шесть метров длиннее. Иными словами, латвийский пилот должен пройти «тренинг» - тренажер и летная подготовка! Каким образом латышский пилот смог «переобуться в полете» за короткий срок – непонятно! Впрочем, мы все понимаем, что дело политическое и руководство латвийской авиакомпании могло «подсуетиться», чтобы допустить пилота-латыша до «нового самолета». Впрочем, пусть с этим разбирается ICAO.

Меня волнует другое!!! Кто платить за аренду украинского самолета будет??? Понятно, что латвийцы! Зачем нужно было брать в краткосрочную аренду украинский самолет, когда своих хватает?

Я понимаю, что помощь, но сегодня министр транспорта Латвии Талис Линкайтс официально заявил латвийцам в интервью, чтобы «они пересаживались с автомобилей на общественный транспорт, потому как цены на топливо продолжают расти!»

А в латвийских СМИ все чаще появляются заголовки прямой речи пенсионеров – «МЕНЯЮ НОСКИ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО», потому что пожилые люди не справляются с ростом цен!

Правительство Латвии уже сегодня рекомендует начинать экономить деньги на следующий отопительный сезон! Пенсионеры с дополнительными пособиями, простите, «пролетели» в Латвии – правительство страны не в состоянии их дать! Я уже не говорю о том, что практически все строительство, например, в Риге, остановилось!

Отмечу, что на помощь Украине Латвия за два месяца потратила 221 миллион евро! А богатая Германия – 90 миллионов евро!