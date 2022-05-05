Вирусолог Сергей Нетесов: «Потенциал для дальнейшей эволюции у нынешнего омикрона есть»

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2022, 18:56

Сергей Нетесов считает, что пока рано говорить о новой волне коронавирусной инфекции. Такое мнение он высказал «Аргументам недели».



«Вероятность подъёма новой волны COVID-19, по моему мнению, никак нельзя сейчас просчитать. Теоретики сейчас могут прогнозировать много всяких вариантов, но в любом случае потенциал для дальнейшей эволюции у нынешнего «омикрона» есть, и это мы сейчас наблюдаем по его вариантам в разных странах. В то же время данные именно сейчас по динамике заболеваемости говорят о том, что она во всем мире медленно снижается. И этот спад происходит, в том числе из-за того, что коллективный иммунитет к нынешнему коронавирусу большой».



«Что будет в будущем? – мы не можем сказать с определенностью. Ответ возможен только в виде шутки: «Либо будет, либо нет».



Ранее израильские ученые сообщали, что «омикрон» и его подварианты в скором времени могут исчезнуть, но дельта-штамм способен запустить новый виток глобального заражения.