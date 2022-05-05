Программист Алексей Раевский: «VPN пользоваться безопасно»

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2022, 17:47

Фото: pixabay.com

Такое мнение IT-специалист высказал изданию «Аргументы недели».



«В использовании VPN какой-то опасности нет. Та компания, которая предоставляет услуги VPN, не может прослушать весь трафик, который через этот сервер передается. Но во всех приложениях, где трафик должен быть защищен, компания, предоставляющая VPN, трафик не получит».



«Если вы хотите пользоваться VPN с телефона, скорее всего вы поставите приложение. И вот в этом приложении может быть шпионский функционал. Если вы дадите разрешение этому приложению, то оно получит доступ к информации, которая хранится на телефоне. Но про такие случаи я не слышал ни разу».



Ранее СМИ писали, что есть опасность использования VPN при поиске информации в интернете.