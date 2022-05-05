Осуждённый теннисист Борис Беккер, возможно, из тюрьмы будет комментировать для телеканала игры «Роллан Гаррос​»

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5 мая 2022, 17:31 Наталья Копосова

Переживающий много непривычных моментов на современном этапе теннис, вскоре, возможно, сможет впечатлить своих зрителей еще одной новинкой. Бывший чемпион Германии, находящийся в заключении с конца апреля, может быть сможет все-таки остаться ведущим Eurosport благодаря специально оборудованной в тюрьме студии.

Приговоренный к двум с половиной годам тюремного заключения за сокрытие от налоговых органов 2,5 миллиона фунтов стерлингов, Борис Беккер в настоящее время отбывает наказание в Wandsworth - тюремном учреждении, расположенном в Лондоне, на расстоянии чуть более трех километров от Уимблдонского стадиона, где он вписал свое имя в историю развития мирового тенниса, одержав три победы в 1985, 1986 и 1989 годах.

Несмотря на этот печальный поворот судьбы немцу возможно все-таки удастся не закончить свою карьеру теннисного комментатора, которую он начал на Eurosport в 2017 году. «Бум-бум» вполне может выйти в эфир совсем скоро, по случаю очередного турнира «Ролан Гаррос» в Париже.

Как сообщает швейцарская газета Blick, бывшая первая ракетка мира, которой сейчас 54 года, и телеканал в настоящее время ведут переговоры с руководством тюрьмы о сооружении в ней специальной студии. «Евроспорт вместе с адвокатами Беккера выясняет, можно ли организовать домашнюю студию для Бориса прямо в тюрьме», — рассказал Франк Вендль, бывший чемпион по лыжным гонкам, а ныне комментатор специализированного канала, хорошо знакомый с соотечественником.

Впрочем, шансы на успех этого проекта, выглядят небольшими.