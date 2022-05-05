Собянин дополнил перечень препаратов, применяемых в Москве для лечения онкологии

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5 мая 2022, 15:29

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому препарат пролголимаб включается в перечень лекарственных средств для лечения онкологии.

«Правительство Москвы дополнило перечень лекарственных препаратов, применяемых для лечения онкологических заболеваний. В него включен отечественный препарат пролголимаб (концентрат для приготовления раствора для инфузий). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Пролголимаб применяется в рамках иммунотерапии для лечения взрослых пациентов, страдающих меланомой (злокачественное заболевание кожи).



«Высокая эффективность и хорошая переносимость пролголимаба подтверждены реальной клинической практикой», - подчеркнули в пресс-службе.



Отмечается, что решение о применении пролголимаба в городском здравоохранении было принято по предложению Московского онкологического общества. Потенциальное количество пациентов, которым показано назначение пролголимаба, в 2022 году составляет около 180 человек.



