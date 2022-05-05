Врачи рассказали о новинках проекта «Здоровая Москва» в парках в 2022 году

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5 мая 2022, 15:17

Фото: sobyanin.ru

Павильоны «Здоровая Москва» будут доступны для москвичей в столичных парках с 11 мая, заявил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.



«Павильоны начнут работать с 11 мая, они будут работать с 08:00 до 20:00. Всего павильонов откроется в городе 46, они расположены в наиболее удобных для отдыха, прогулок, транспортных местах, поэтому проблем с возможностью посещения их в городе по выбору жителя точно не будет», – рассказал Старшинин, слова которого приводит РИА Новости.



Он уточнил, что отличие работы павильонов в 2022 году состоит в том, что произойдет увеличение объема обследований, а также сориентирована работа на людей с посткоронавирусным синдромом.



«Москва успешно прошла, на наш взгляд, путь в момент пандемии и соответственно сегодня настает тот момент времени, когда стоит оценить состояние здоровья после перенесенного заболевания», – отметил замруководителя столичного Депздрава.



По его словам, программа будет более персонифицирована. Кроме того, специалисты будут больше уделять внимание не только вопросам соматических болезней, но и вопросам эмоционального состояния здоровья перенесших COVID-19.



«Программа зарекомендовала себя как эффективное скрининговое мероприятие. В 2019 году через павильоны прошло более 430 тыс. наших жителей, в 2021 году, с учетом пандемии, с учетом напряженного графика, павильоны посетило порядка 220 тыс. и более, потому что там проводилась, дополнительно ко всему, еще и вакцинация», - подчеркнул Андрей Старшинин.



Он также уточнил, что, павильоны будут работать с мая по сентябрь включительно, дальнейшая работа будет зависеть от погодных условий. На данный момент проверку в павильонах смогут пройти только взрослые пациенты.



Как добавил директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный, для проверки здоровья в павильоне необходим московский полис ОМС. Он также уточнил, что к сегодняшнему дню в Москве пациентов, которые переболели коронавирусом, свыше 2,5 миллиона.



Ранее Сергей Собянин напоминал, что в павильонах «Здоровая Москва» можно пройти обследование организма и при необходимости получить направление на более углубленные исследования. Преимуществом проекта мэр назвал возможность совместить чекап с прогулкой. По словам градоначальника, за прошлые годы работы павильонов помощь получили сотни тысяч москвичей.



