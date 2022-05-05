Андрей Бочкарев: В Москве с начала года построили 16 объектов образования на 4,6 тыс мест

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов образования на 4,6 тыс. мест.
«Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетов градостроительной политики Москвы. В этом году масштабная работа по строительству соцобъектов продолжается: за четыре месяца в городе введено в эксплуатацию 24 социальных объекта, включая 16 объектов образования на 4,6 тыс. мест», - сказал Андрей Бочкарев.
Уточняется, что среди них - 13 детских садов на 2 тыс. 415 мест, две школы на 1 тыс. 650 мест и учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест.
«Кроме того, достроены три объекта здравоохранения, включая перинатальный центр на территории больницы в Коммунарке, а также четыре спортивных объекта и один объект культуры», - сообщил Бочкарев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городскую инвестиционную программу, которая была намечена на ближайшие три года, сохранят в полном объеме.
«У нас в последнее время ведется активное строительство, создаются новые микрорайоны, вводится в эксплуатацию много жилья. Конечно, нам необходимо строить и новые объекты соцкультбыта: поликлиники, детские сады, школы. Мы все эти программы сохранили: все стройки, которые начаты, продолжаются, которые запланированы к строительству - тоже начинают реализовываться», - сказал Собянин.
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