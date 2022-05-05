ГК «Реал-Инвест» направила гуманитарную помощь жителям Донбасса

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5 мая 2022, 15:16

4 мая 2022 года предприниматели Нижегородской области отправили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Сбор и отправка гуманитарной помощи состоялась в рамках акции «Поезд помощи» - организаторами выступают Общероссийский народный фронт и Российские железные дороги. Нижегородский вагон прибудет в Москву, где вместе с вагонами из других субъектов России, станет частью состава «Поезд помощи».

Активное участие в акции приняли нижегородские предприниматели и общественные организации, среди них – Союз десантников России, ООО «Гранд-НН», Агропромышленный холдинг «Шахунское молоко». ГК «Реал-Инвест» направило более 12 тонн продуктов первой необходимости.

На торжественном мероприятии по отправке состава приняли участие заместитель Губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий, начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Василий Суханов.