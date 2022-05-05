Собянин утвердил проект создания на юге Москвы нового городского вокзала

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5 мая 2022, 14:53

ТПУ «Царицыно», проектное решение. Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Царицыно».



«Правительство Москвы утвердило проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Царицыно» общей площадью 27,8 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В состав одного из крупнейших ТПУ Москвы «Царицыно» входят одноименные станции Замоскворецкой линии метро и МЦД-2, а также остановки наземного городского транспорта. В последние годы этот транспортный узел был явно перегружен - до пандемии COVID-19 ежедневный пассажиропоток ТПУ превышал 200 тыс. человек», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что в целях обеспечения более безопасных и комфортных условий для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой был разработан проект планировки территории ТПУ, который одобрили местные жители в ходе публичных слушаний, состоявшихся в марте 2021 года.



«По сути, проект предусматривает создание на юге Москвы нового городского вокзала европейского уровня. Его центральным элементом станет современный пассажирский терминал площадью 2,4 тыс. кв. м - с распределительным залом и кассами (в том числе с пониженным окном для маломобильных граждан), информационным центром, Wi-Fi, табло с расписанием маршрутов, сопутствующей торговлей, кафе, комнатами матери и ребенка, лифтами и другими необходимыми сервисами», - говорится в тексте сообщения.



Уточняется, что ближе к пересечению улиц Каспийская и Луганская возведут новый выход из метро с подземным пешеходным переходом. Также будет реконструирован южный вестибюль станции Замоскворецкой линии. Так, в планах - расширение существующего подземного пешеходного перехода, связывающего Новоцарицынское шоссе и улицу Каспийская.



«Для комфортного прохода пассажиров между станциями метро и МЦД-2 обустроят навесы (в том числе над остановками наземного транспорта) - пересадка по принципу «сухие ноги» займет одну-две минуты», - говорится в сообщении.



Как отмечается в тексте, у северного входа в метро организуют перехватывающую парковку. Предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая строительство тоннеля (прокола) под путями МЦД-2. Кроме того, запланирована реконструкция Царицынского рынка, который станет современным многофункциональным комплексом с подземным паркингом на 168 машиномест.



«На площади 15,3 тыс. кв. м будут созданы комфортные условия и для покупателей, и для продавцов. Рядом построят гостиницу площадью 12,5 тыс. кв. м - с подземным паркингом на 57 машиномест. Прилегающую к ТПУ территорию благоустроят и озеленят. Реализация проекта планировки ТПУ «Царицыно» позволит разделить транспортные и пассажирские потоки, а также за счет строительства новых и реконструкции существующих элементов инфраструктуры более равномерно распределить нагрузку на этот транспортный узел», - подчеркнули в столичной пресс-службе.



Основные мероприятия по реализации проекта планируется завершить до конца 2025 года.



