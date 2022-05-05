В Казахстане акцию «Бессмертный полк» решили провести под другим названием, чтобы не «политизировать» этот день

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5 мая 2022, 14:41

Фото: Global Look

Шествие «Бессмертного полка» в Алма-Ате в этом году переименовали в «Батырлара тазым» («Поклонимся героям»). Формат мероприятия останется прежним.

Жители столицы Казахстана пройдут 9 мая по улицам от Парка культуры и отдыха до Вечного огня у монумента в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев с портретами близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«9 мая — это не тот день, который нужно политизировать. Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого», - заявил председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.

Также власти Казахастана отказались от проведения парада, сославшись на экономию бюджета.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в Томске в 2012 году по инициативе местных журналистов и вскоре стала всероссийской.