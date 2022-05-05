«Московская весна» приглашает горожан на занятия танцами и уроки моделирования

На площадках фестиваля «Московская весна» проходят танцевальные уроки, мастер-классы и спектакли, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Так, Школа музыки и танцев на улицах Городецкая и Перерва 5 и 6 мая проведет урок по сценическому движению. На этих же площадках москвичей в ближайшие дни познакомят с балетной пластикой и основами хип-хопа.
На ул. Адмирала Руднева 5 и 6 мая участников фестиваля научат декорировать рамку и рельефную открытку в подарок ветеранам Великой Отечественной войны.
«На бульваре Дмитрия Донского и ул. Хачатуряна тоже смастерят подарки для ветеранов. Москвичей приглашают сделать открытку-письмо с яркими цветами. Занятие пройдет 5 и 6 мая в 15:00, а также 7 мая в 13:00, 15:00 и 17:00», - говорится в сообщении.
На Тверской площади, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Вешняковская, Теплый Стан и других площадках проходят детские спектакли.
Также на фестивале можно научиться готовить полезные блюда. На площадке в районе Куркино создают полезные конфеты и клубничный кефир. А на бульваре Дмитрия Донского, площади Славы, улицах Профсоюзная и Матвеевская 5, 6 и 7 мая москвичей научат готовить калач с вишней и чипсы из картофельной кожуры.
Кроме того, 5 и 6 мая на Ореховом бульваре можно будет создать акварельные зарисовки. А в сквере у станции метро «Некрасовка» 5 и 7 мая пройдут мастер-классы для любителей садоводства. Также на фестивальных площадках можно позаниматься спортом и купить сувениры.
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