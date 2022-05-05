Источник «Интерфакса»: поездка Кириенко в Мариуполь касалась восстановления инфраструктуры и помощи населению

О приезде в Мариуполь первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин уточнил, что Кириенко и Турчак побывали в Мариуполе, посетили окрестности "Азовстали", завод имени Ильича и морской порт, Волновахский район и Донской химико-металлургический завод.
В Мариуполе Кириенко встретился с местными жителями. Источник "Интерфакса" сообщил, что основными вопросами стали помощь пострадавшему населению и восстановление гражданской инфраструктуры, при этом с помощью российских регионов.
Собеседник агентства добавил, что ранее Донецк посещали представители ряда администраций субъектов Российской Федерации.
По информации Пушилина, Кириенко и Турчак посетили открытие памятника прославившейся бабушке со Знаменем Победы и встречались с ветеранами Великой Отечественной войны.
Ранее в Мариуполь приезжал телеведущий Владимир Соловьев.