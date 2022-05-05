Источник «Интерфакса»: поездка Кириенко в Мариуполь касалась восстановления инфраструктуры и помощи населению

Аргументы Недели → Общество 13+

5 мая 2022, 14:48 Источник: Интерфакс

Сергей Кириенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

О приезде в Мариуполь первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин уточнил, что Кириенко и Турчак побывали в Мариуполе, посетили окрестности "Азовстали", завод имени Ильича и морской порт, Волновахский район и Донской химико-металлургический завод.

В Мариуполе Кириенко встретился с местными жителями. Источник "Интерфакса" сообщил, что основными вопросами стали помощь пострадавшему населению и восстановление гражданской инфраструктуры, при этом с помощью российских регионов.

Собеседник агентства добавил, что ранее Донецк посещали представители ряда администраций субъектов Российской Федерации.

По информации Пушилина, Кириенко и Турчак посетили открытие памятника прославившейся бабушке со Знаменем Победы и встречались с ветеранами Великой Отечественной войны.

Ранее в Мариуполь приезжал телеведущий Владимир Соловьев.