  День памяти бойцов погибших в Афганистане

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5 мая 2022, 11:45

21 апреля 2022 года в Учреждении «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», прошёл День памяти, посвящённый памяти бойцов 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения 15-й отдельной бригады специального назначения, погибших в Мараварском ущелье в провинции Кунар (Афганистан).

Рота получила задание проверить кишлак Сангам в 10 километрах от границы с Пакистаном, где, по данным разведки, могли находиться моджахеды. В Сангаме боевиков не оказалось, однако в самом Мараварском ущелье были замечены двое. Во время преследования рота попала в засаду.

В том серьезном бою в ущелье с колючим и резким, как треск автоматной очереди, названием Маравары погибли 29 разведчиков, 15 были ранены, 17 бойцов - из погибших, подорвали себя и врагов гранатами и минами!.. Даже на «духов», не склонных к сентиментальности, столь массовый героизм произвел сильное впечатление. Они не стали минировать тела погибших воинов — и в этом тоже была дань уважения к достойному противнику.

В этом неравном бою четыремстам душманам и спецназовцам из Пакистана противостояла группа из трех десятков советских солдат. Гибель Мараварской роты считается одним из самых трагичных эпизодов Афганской войны.





День памяти начался с памятно-ритуального мероприятия возложения живых цветов к памятнику Воинам-интернационалистам, молебном по погибшим бойцам и митингом, посвященным мужеству и стойкости советских разведчиков.

Вечером прошла военно-патриотическая музыкальная программа «ПУСТЬ ПАМЯТЬ ГОВОРИТ…!»





«ЦВТ им. М.А. Лиходея» постоянно ведёт работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и широкое привлечение молодёжи к участию в военно-патриотических мероприятиях. На вечер Памяти были приглашены юнармейцы старших классов МБОУ Верейской СОШ №1, молодёжь местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» городского округа Красногорск, а также ветеранские организации Рузского городского округа: ветераны боевых действий Рузского отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Рузского отдела «Союз десантников».



На вечере Памяти было сказано много слов о том, что нынешнему поколению есть на кого равняться и с кого брать пример. Эстафету мужества, начатую отцами, поддержанную их сыновьями, достойно несут сегодня их внуки. И сегодня, спустя 8 недель, после начала российской военной операции на Украине, наши воины с честью и достоинством выполняют свой воинский долг.

Военно-патриотическая музыкальная программа «ПУСТЬ ПАМЯТЬ ГОВОРИТ…!» завершилась большим музыкально-патриотическим выступлением автора военной песни, заместителя Председателя Центрального правления «Союз Десантников России» - Калинкина Михаила Михайловича.