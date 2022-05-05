Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 13 мая

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5 мая 2022, 09:48 Источник: Росавиация

Паблик Росавиация, Вконтакте

В России режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Эту информацию на своем сайте опубликовала в четверг, 5 мая, Росавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта).

В Росавиации напомнили, что в Российской Федерации временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Отечественным авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, через аэропорты городов Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва.

Другие аэропорты в нашей стране работают штатно.