Завершился песенный конкурс, посвященный 77-ой годовщине Великой Победы

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5 мая 2022, 09:31

Накануне 9 мая состоялся песенный конкурс «Песни нашего полка». Конкурс проводился в трех номинациях: «Одна на всех» (песни о Великой Отечественной войне); «Не забывайте наши имена» (песни на тему «Бессмертного полка»); «Непобедимая, широка, горда!» (песни о Родине и малой Родине). Их создатели – как профессиональные композиторы и поэты, так и авторы любители.

Финальное мероприятие конкурса прошло 4 мая в Музее Победы с приездом победителей.

С приветствием к победителям обратились сопредседатели жюри конкурса - народная артистка России Ирина Петровна Купченко и народный артист России Михаил Иванович Ножкин.





Песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в г. Москве 9 мая по маршруту движения м. Динамо – ул. Тверская – Красная площадь, а также в других крупных городах проведения шествия (офлайн) и будут использованы во время всего периода проведения онлайн-шествия Бессмертного полка. Стихи победителей (Гран-при и первые места) будут опубликованы в газете.

Финалисты песенного конкурса «Песни нашего полка»:

НОМИНАЦИЯ «ОДНА НА ВСЕХ»:

1 место - «Сон», автор Боков Валерий;

2 место - «И если будет бой», слова и музыка Елены Берсеневой;

3 место - «Долгожданный день», слова и музыка Александра Тараканова.

НОМИНАЦИЯ «НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАШИ ИМЕНА»:

1 место - «Гармошка фронтовая», музыка Андрея Косинского, стихи Ольги Куланиной;

2 место - «Память России», музыка Натальи Жемойтук, стихи Юлии Силкиной;

36 место - «За нас за всех», музыка Олеси Лукьяновской, слова Виктора Лукьяновского.

НОМИНАЦИЯ «НЕПОБЕДИМА, ШИРОКА, ГОРДА»:

1 место - «Это место, благодать», автор Александр Королёв;

2 место - «Песня о селе Троицкое-Бачурино», музыка и слова Мурата и Татьяны Елекоевых;

3 место - «Россия моя», авторы Ольга Астафьева и Антон Астафьев.

ГРАН-ПРИ:

«Моя Родина», слова Сергея Саунина, музыка Владимира Беляева.

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:

«Золотых куполов свет», автор Светлана Красовская.

СПЕЦПРИЗЫ ЖЮРИ:

«Танковая атака», автор Михаил Калинкин;

«Грустят в Голицыне озёра», музыка Виктора Трофимова, стихи Владимира Тэна.





Организаторы:

ООД «Бессмертный полк России»;

АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град».

При поддержке Министерства обороны Российской Федерации;

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнер проекта: Музей Победы.

Информационный партнер: газета «Аргументы недели».