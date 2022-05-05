Завершился песенный конкурс, посвященный 77-ой годовщине Великой Победы

Накануне 9 мая состоялся песенный конкурс «Песни нашего полка». Конкурс проводился в трех номинациях: «Одна на всех» (песни о Великой Отечественной войне); «Не забывайте наши имена» (песни на тему «Бессмертного полка»); «Непобедимая, широка, горда!» (песни о Родине и малой Родине). Их создатели – как профессиональные композиторы и поэты, так и авторы любители.
Финальное мероприятие конкурса прошло 4 мая в Музее Победы с приездом победителей.
С приветствием к победителям обратились сопредседатели жюри конкурса - народная артистка России Ирина Петровна Купченко и народный артист России Михаил Иванович Ножкин.
Песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в г. Москве 9 мая по маршруту движения м. Динамо – ул. Тверская – Красная площадь, а также в других крупных городах проведения шествия (офлайн) и будут использованы во время всего периода проведения онлайн-шествия Бессмертного полка. Стихи победителей (Гран-при и первые места) будут опубликованы в газете.
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Финалисты песенного конкурса «Песни нашего полка»:
НОМИНАЦИЯ «ОДНА НА ВСЕХ»:
1 место - «Сон», автор Боков Валерий;
2 место - «И если будет бой», слова и музыка Елены Берсеневой;
3 место - «Долгожданный день», слова и музыка Александра Тараканова.
НОМИНАЦИЯ «НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАШИ ИМЕНА»:
1 место - «Гармошка фронтовая», музыка Андрея Косинского, стихи Ольги Куланиной;
2 место - «Память России», музыка Натальи Жемойтук, стихи Юлии Силкиной;
36 место - «За нас за всех», музыка Олеси Лукьяновской, слова Виктора Лукьяновского.
НОМИНАЦИЯ «НЕПОБЕДИМА, ШИРОКА, ГОРДА»:
1 место - «Это место, благодать», автор Александр Королёв;
2 место - «Песня о селе Троицкое-Бачурино», музыка и слова Мурата и Татьяны Елекоевых;
3 место - «Россия моя», авторы Ольга Астафьева и Антон Астафьев.
ГРАН-ПРИ:
«Моя Родина», слова Сергея Саунина, музыка Владимира Беляева.
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:
«Золотых куполов свет», автор Светлана Красовская.
СПЕЦПРИЗЫ ЖЮРИ:
«Танковая атака», автор Михаил Калинкин;
«Грустят в Голицыне озёра», музыка Виктора Трофимова, стихи Владимира Тэна.
Организаторы:
ООД «Бессмертный полк России»;
АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град».
При поддержке Министерства обороны Российской Федерации;
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Партнер проекта: Музей Победы.
Информационный партнер: газета «Аргументы недели».