ВОЗ: число стран, где выявлены различные подвиды омикрон-штамма COVID-19, растет

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5 мая 2022, 08:23 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

По последней информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), растет число стран, в которых выявлены различные подвиды омикрон-штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным ВОЗ, три подвида варианта коронавируса омикрон BA.4, BA.5 и BA.2.12.1 приобрели несколько дополнительных мутаций. Эти мутации могут повлиять на их характеристики (BA.4 и BA.5 имеют мутации deal 69/70, L452R и F486V; BA.2.12.1 имеет мутации L452Q и S704L).

В новой эпидемиологической сводке ВОЗ по COVID-19 говорится, что согласно сведениям GISAID (международной базы данных геномов вирусов) и отчетам региональных отделений всемирной организации и государств, число случаев и число стран, информирующих о диагностировании этих трех вариантов, растут.

За неделю с 25 апреля по 1 мая количество заражений COVID-19 во всем мире снизилось на 17%. Число смертей снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей.

По состоянию на 1 мая 2022 года в мире было зарегистрировано более 500 миллионов подтвержденных случаев заражений коронавирусом и более шести миллионов смертельных случаев от ковида.