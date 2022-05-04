Учёный Вознесенский рассказал, стоит ли бояться новых пандемий

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4 мая 2022, 23:40

Фото: pixabay.com

В Америке учёные опубликовали исследование, в котором говорится о риске межвидовой передачи вирусов в связи из-за изменения климата. В статье указывается, что из-за изменения температур различным животным приходится мигрировать. В связи с этим появляется риск передачи вирусов от них к людям. Распространение инфекций особенно высоко в регионах Азии и Африки, где большая плотность населения. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Вечерней Москве», нужно ли людям бояться новых болезней и пандемий.

Учёный считает, что пандемий ждать не стоит, потому что инфекционные агенты по-разному реагируют на изменение климата.

Эксперт отметил, что в проблеме передачи вирусов от животных к людям есть два аспекта. Первый связан с зоонозами — инфекционными заболеваниями, которыми болеют животные и способные передаваться от них к людям. Хоть болезни и изучены, это не отменяет тот факт, что человек может ими заразиться. Это происходит, если люди находятся в ареале распространения больных животных.

Второй аспект связан с инфекционными агентами, которые преодолевают видовой барьер. То есть были болезни, которыми болели только животные, но по какой-то причине они начинают заражать и людей. Примером может стать COVID-19. Он поражал только летучих мышей, но в какой-то момент стал распространяться на людей.

При этом, стоит отметить, что возникновение вирусов никак не связан с изменением климата.

«Изменение климата может сработать как в сторону увеличения ареала распространения инфекционных агентов, так и в сторону их сокращения, — объясняет Вознесенский. — По этой причине нельзя однозначно сказать, что климатические изменения приведут к серьезной проблеме с новыми возбудителями инфекций. Так что опасаться новой пандемии в связи с этим не стоит. Тот же COVID-19 показал, что он распространяется гораздо хуже, чем паника, которая его сопровождает».

Эксперт напомнил, что в России постоянно изучают болезни животных. Специалисты ветеринарного контроля, Россельхознадзора и Роспотребнадзора проверяют возможность преодоления возбудителями инфекционных болезней межвидового барьера.