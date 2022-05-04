Врач Андреанова перечислила болезни, которые могут появиться из-за весеннего солнца

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4 мая 2022, 23:19

Фото: pixabay.com

Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова рассказала «Вечерней Москве» о вреде весеннего солнца.

Эксперт обратила внимание, что во время майских праздников стоит уделить особое внимание своему здоровью.

Андреанова рассказала, что солнце является главным источником витамина D и хорошего настроения. Но не стоит длительно находиться под воздействием его лучей, так как это может нанести вред нашей коже.

«Особенно опасно весеннее солнце! Оно воздействует на неподготовленную форму, вызывая фотодерматозы и ожоги. Не забывайте наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30 и больше. Обновлять его нанесение нужно каждые три часа», — объяснила врач.

Стоит отметить, что солнечные лучи могут запустить процесс преждевременного старения, а также привести к появлению участков гиперпигментации — лентиго. Более того, они могут вызвать онкологические поражения кожи: плоскоклеточный рак, базалиому и меланому. Поэтому нужно быть крайне осторожным с источником витамина D.