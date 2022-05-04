Как обезопасить себя от утомления на даче рассказал невролог Геннадий Жданов

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4 мая 2022, 22:45

Фото: pixabay.com

Наступили майские праздники, а это значит, что большинство россиян рвануло подальше от городской суеты на дачи. Помимо общения с близкими и шашлыков на свежем воздухе в огороде принято работать. Вот только тяжелый и продолжительный физический труд может плохо сказаться на здоровье. Об этом то и предупредил «Вечернюю Москву» врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.



« Интенсивная нагрузка, выполнение резких, неподготовленных движений, длительная работа вниз головой приводят к значительной нагрузке на позвоночник, мышцы, суставы, сердечно-сосудистую систему. Особенно это касается вскапывания земли лопатой. Резкое перенапряжение ослабленных за зиму мышц является причиной появления ноющей или стреляющей боли в спине, суставах рук и ног», — объяснил врач.



Геннадий Жданов советует правильно распределить физическую нагрузку, а перед началом работ сделать разминку.

Для начала плавно потянитесь несколько раз вверх и вниз, потом сделайте несколько боковых наклонов. Не забудьте про круговые движения бедрами.



Такая небольшая разминка поможет подготовить позвоночник и мышцы к тяжелой физической работе без вреда для здоровья.

Для комфортной работы также необходимо правильно подобрать одежду. Она должна быть свободной, чтобы не стеснять движения. Лучше если она будет сделана из натуральных тканей, это обеспечит хорошую терморегуляцию. Не забудьте головной убор в любую погоду, а в холодную теплую накидку или платок на поясницу.



Не забывайте следить за своим давлением и принимать препараты, назначенные врачом. Почувствовав недомогание, прекратите работу и отдохните.



При работе с лопатой эксперт рекомендует стать единым целым с лопатой и найти центр тяжести посередине. Не забывайте уделять внимание своему тело. «Уроните» на лопату свой вес и работайте только руками, а не всем телом. Лезвие лопаты втыкать лучше перпендикулярно, чтобы штык имел более коническую форму.



Врач-невролог отмечает, что удобным для работы должен быть весь инструмент:



«Принято считать, что правильный черенок должен быть до плеча своему хозяину. Меняя позу, не делайте резких движений, чтобы избежать так называемых прострелов и спазма мышц. Не используйте силу запястий, когда поднимаете лопату с комом земли. Постарайтесь зацепить черенок сгибом локтя так, чтобы ваше тело оказывало дополнительное давление (рычаг), — рекомендует эксперт. — Так вы снизите нагрузку на мышцы спины. Когда вы сваливаете ком земли в сторону, не прогибайтесь и не поддавайтесь вперед: это может привести к травме межпозвонкового диска. Скручивание спины при переноске груза или наклоны вперед со сгибом в позвоночнике — главные факторы риска травм. Во время работы не делайте слишком резких и интенсивных движений — лучше сделать больше медленных, но плавных».

А при подъеме тяжестей соблюдайте четкий алгоритм. Сначала приседаем, затем максимально выравниваем спину. Захватив предмет, поднимаемся, напрягая мышцы живота.



Уделить внимание стоит и отдыху ног. Не рекомендуется стоять в одной позе более 20 минут, переносить тяжести без садовой тележки. Садовый инвентарь брать с длинными ручками, чтобы не приходилось сильно нагибаться. На него же можно будет опираться в минуты отдыха, чтобы разгрузить позвоночник. Не забывайте делать перерыв каждые 45-50 минут работы.



Не забывайте, что дача – место отдыха на природе, поэтому выполняйте работы в свое удовольствие и не перетруждайтесь.