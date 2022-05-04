Цены на автомобили пошли на спад в России

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4 мая 2022, 22:40

Фото: pixabay.com

В России только пять компаний увеличили цены на автомобили. Это произошло во второй половине апреля 2022 года. Остальные же компании цены не поднимали, а кто-то даже снижает их. Об этом сообщает «АБН».

Благодаря тому, что рубль стабилизируется, цены на машины не поднимаются. Доказательством является то, что в начале апреля стоимость автомобилей повышали 11 компаний, а в конце апреля — только 5.

По данным «АвтоСТАТ», компании Subaru, Volkswagen, Opel, Geely и УАЗ уже в конце апреля изменили свои цены. Автомобили Subaru стали дороже на 8-12%. Компания Opel подняла цену на 100 тысяч рублей на кроссовер Crossland. Автомобили Volkswagen подорожали 37-58% в зависимости от модели.

У компании Geely цены поднялись на все модели автомобилей от 42 до 55%. УАЗ опубликовал стоимость практически на все машины, их цены увеличились от 22,3 до 38,5%.

При этом «АвтоСТАТ» обратил внимание, что есть компании, которые совсем не поднимали цены на свои авто.