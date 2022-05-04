По мнению Виктора Похмелкина, введение ОСАГО для самокатов – это лучшая идея

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4 мая 2022, 22:24 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

В последнее время всё чаще и чаще всплывают споры об электросамокатах. Речь касается введения ОСАГО для данного вида транспорта.

Эксперт Виктор Похмелкин полагает, что это будет хорошей идеей. «Электросамокаты – весьма опасное транспортное средство», - отмечает аналитик, «Нередко люди падают с этих самокатов и получают травмы. Мало кто использует средства защиты, тот же шлем. А пешеходов на тротуаре сколько сбивают? Известны даже случаи со смертельным исходом». Господин Похмелкин недоволен тем, что человека на электросамокате фактически приравнивают к пешеходам. Он считает, что пора бы откреститься от подобного рода мышления.

Похмелкин предлагает приравнять электросамокаты к транспортным средствам. Также он говорит о запрете ездить на них по тротуарам и в местах массового скопления людей. «Нужно обязать всех владельцев такого транспорта регистрировать его в ГИБДД», - продолжает свою мысль эксперт, «Получать номер, страховать в ОСАГО. Думаю, тогда желающих приобрести самокаты и покататься в неположенных местах, поубавится». Аналитик считает, что лучше бы сделать специальные дорожки для электросамокатов, как сделали для велосипедов. Но это, как он выяснился, вопрос и времени и денег.

«На начальном этапе достаточно приравнять их к транспорту и разрешить выезд на автодороги по аналогии с велосипедами. При условии, что двигаться они будут как можно правее и соблюдать правила дорожного движения», - заключил Похмелкин.