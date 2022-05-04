Педиатр Одинаева рассказала, как избежать укуса клеща

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4 мая 2022, 22:06

Фото: pixabay.com

Как обезопасить себя от укуса клеща в весенний период? На этот вопрос интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ответила главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.



Следует помнить, что клещи чаще всего живут в траве или кустарниках. Если он вас укусит, вы практически не почувствуете, так как его слюна имеет обезболивающее свойство. Но и именно со слюной в организм жертвы попадают такие вирусы и заболевания как клещевой энцефалит или болезнь Лайма.



Что же делать, чтобы избежать укуса клеща? Постарайтесь максимально закрыть тело, особенно ноги, одеждой светлых тонов. Главное, чтобы она плотно прилегала. Лучше, чтобы рукава и штанины были с резинкой или плотными манжетами.

Собираясь в лес, лучше наденьте сапоги и заправьте брюки в носки.



На голову лучше всего подойдет косынка. А для еще большей защиты используйте репелленты.