Привлекательные мужские образы Met Gala 2022

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4 мая 2022, 20:00 Элиза Пайтян

Фото: pixabay.com

Первый понедельник мая — важное событие в мире моды. Met Gala – ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В этот важный для мира моды день, звезды проходят по главной ковровой дорожке в сногсшибательных образах. Рассмотрим Топ 3 лучших мужских наряда гостей Met Gala 2022.



1. Коул Спроус для главной ковровой дорожки выбрал металлический костюм Versace с подходящими туфлями. Бренд сказал, что это "модернизированный взгляд на костюм 1800-х годов". Он также носил сетчатую кольчугу с металлическим ремешком и серебряные кольца.







2. Ману Риос звезда “Элиты” в образе “Moschino” от дизайнера Джереми Скотта. Его прозрачное чёрное кружево и сверкающий костюм были очень откровенными и уникальной интерпретацией стандартного смокинга.







3. Шон Мендес в Tommy Hilfiger покорил сердца дам. Поклонники думают, что в красно-синем пальто с золотыми пуговицами и структурированным воротником с высоким воротом, Шон Мендес выглядел как диснеевский принц.