Андрей Бочкарев: Годовой план по вводу жилья в Москве выполнен почти наполовину

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4 мая 2022, 15:05

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что более 3,5 млн кв. м различной недвижимости, включая свыше 2 млн кв. м жилья, ввели в столице с начала 2022 года.



«Москва поддерживает высокие темпы строительства. С начала этого года в городе построили и ввели в эксплуатацию более 3,5 млн кв. м различной недвижимости. Таким образом, за четыре месяца годовой план выполнен уже на 42%», - рассказал Бочкарев.



По его словам, в том числе было введено более 2 млн кв. м жилой площади, что составляет 45% от годового плана.



«Кроме того, в столице появилось 27 новых объектов коммерческой недвижимости, что даст городу дополнительные рабочие места. Так, введено два торговых объекта, семь коммунально-складских и три промышленно-производственных, а также три гостиницы, три административно-деловых здания и девять коммунальных объектов - это гаражи автостанции и автомойки», - добавил Бочкарев.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городскую инвестиционную программу, которая была намечена на ближайшие три года, сохранят в полном объеме.



«У нас в последнее время ведется активное строительство, создаются новые микрорайоны, вводится в эксплуатацию много жилья. Конечно, нам необходимо строить и новые объекты соцкультбыта: поликлиники, детские сады, школы. Мы все эти программы сохранили: все стройки, которые начаты, продолжаются, которые запланированы к строительству - тоже начинают реализовываться», - сказал Собянин.



Всего в 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе порядка 4,5 млн кв. м жилья.



