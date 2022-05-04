Собянин сообщил о скором принятии мер поддержки киноиндустрии и большого спорта

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4 мая 2022, 14:55 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил о скором принятии мер поддержки киноиндустрии и большого спорта, а также рассказал о принятых на прошлой неделе мерах по поддержке москвичей и бизнеса, в том числе представил меры поддержки для владельцев автошкол, автосервисов и аттракционов.



«Накануне праздников приняли ряд важных решений о поддержке граждан и отдельных секторов экономики, оказавшихся под санкционным давлением», - написал Сергей Собянин.



Мэр отметил, что мониторинг ситуации в экономике Москвы осуществляется в постоянном режиме.



«В дни майских праздников будем работать над пакетом мер по поддержке киноиндустрии и большого спорта», - добавил Сергей Собянин.



Отдельно Сергей Собянин коснулся темы упрощения получения детских пособий.



«Предоставление значительной части мер поддержки семьям с детьми происходит в зависимости от оценки нуждаемости. Это – правильно и справедливо. Помощь получают только те семьи, которые действительно нуждаются в ней. Однако в 2022 г. мы на время отступим от этого правила», - написал мэр.



Как отмечено в блоге, доходы граждан, уволенных после 1 марта 2022 г. и в течение 3 месяцев признанных безработными, не будут учитываться при оценке нуждаемости семьи для назначения целого ряда мер поддержки, таких как: ежемесячное пособие на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 18 лет (при этом пособие будет назначено на 6 месяцев, либо до достижения ребенком возраста 3, 7 или 18 лет); выплата при рождении ребёнка в семье, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет (молодые родители); заключение социального контракта (оказание помощи малообеспеченным семьям в обмен на обязательства родителей предпринимать активные усилия по трудоустройству); предоставление адресной социальной помощи.



Сообщается, что благодаря временной отмене проверки нуждаемости поддержку получат многие москвичи, которые не по своей вине вынуждены искать новую работу. Даже если у них есть какие-то накопления или дополнительные доходы, забота со стороны города в этой стрессовой ситуации явно не будет лишней.



Также Сергей Собянин рассказал об учреждении грантов на профессиональное обучение.



«Переобучение и повышение квалификации – стандартная мера поддержки граждан, ищущих работу. В сотрудничестве с ведущими образовательными центрами Московская служба занятости предлагает несколько таких программ, например, для молодых мам, выходящих из декрета. Но, наверное, самый эффективный способ стимулировать переобучение – дать гражданам возможность самостоятельно выбирать, как и чему учиться, чтобы найти работу мечты. На прошлой неделе мы утвердили такую программу», - написал Сергей Собянин.



Как разъясняется в блоге, грантовую поддержку смогут получить москвичи старше 18 лет, при соблюдении ряда условий.



В частности, обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования должно быть пройдено по собственной инициативе, и самостоятельно оплачено. На момент начала обучения гражданин, претендующий на получение гранта не должен был состоять в трудовых отношениях; а затем должен был устроиться на работу и проработать не менее 3 месяцев.



Размер гранта составит до 95% документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тыс. рублей в расчёте за один календарный год. Получить грант можно будет однократно.



Ожидается, что новой мерой поддержки воспользуются порядка 6 тыс. москвичей ежегодно.



Также Сергей Собянин рассказал об автоматическом продлении налоговых льгот для промышленных комплексов и технопарков.



«В Москве действует развитая система налоговых льгот для реального сектора экономики. Промышленные предприятия и технопарки экономят до 25% платежей по региональным налогам и земельным платежам – десятки миллионов рублей ежегодно.



Однако эти льготы даются не просто так. Чтобы получить право на поддержку города, предприятия должны платить достойную заработную плату, инвестировать в развитие московских производственных площадок и рационально использовать городскую землю.



Как правило, льготный статус дается на 10 лет, но соответствие ему необходимо подтверждать ежегодно.



По просьбам бизнеса в 2022 г. делать этого не потребуется. Мы приняли решение об автоматическом продлении статусов промышленного комплекса, технопарка, индустриального (промышленного) парка, управляющей компании и якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта города Москвы», - рассказал Сергей Собянин.



Как отмечено в сообщении, в результате 122 крупные компании, в которых работают порядка 130 тыс. человек, гарантированно сохранят налоговые льготы именно тогда, когда они больше всего нуждаются в них.



Помимо этого, градоначальник подробно осветил тему поддержки владельцев аттракционов и автошкол.



«Две недели назад мы завершили формирование пакета мер поддержки нестационарных торговых объектов. А теперь – дополнили его аналогичными мерами помощи владельцам других некапитальных сооружений.



В первую очередь, это - бизнес, работающий в городских парках: аттракционы, верёвочные парки, батуты, аэродинамические трубы, тиры, детские автогородки, контактные зоопарки и лектории», - рассказал мэр.



Кроме того, поддержку получат предприниматели, эксплуатирующие: закрытые площадки и автодромы автомобильных школ; пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств; плоскостные парковки и отстойно-разворотные площадки наземного общественного пассажирского транспорта; открытые спортивные, игровые, детские площадки, площадки для отдыха, площадки для выгула и дрессировки собак; спортивные сооружения и пункты проката инвентаря; малые архитектурные формы, фонтаны; общественные туалеты нестационарного типа.



Отметим также, что в городской пакет поддержки вошли такие меры, как: продление до 31 декабря 2023 г. договоров на размещение некапитальных объектов, истекающих не позднее 31 декабря 2022 г. – без проведения торгов; снижение обеспечительных платежей по договорам до одного месячного платежа (средства, превышающие эту сумму, будут направлены в счёт уплаты текущих платежей, что фактически означает освобождение владельцев некапитальных объектов от платы на срок до 9 месяцев), а также отсрочка по оплате за II квартал 2022 г. до 31 декабря с.г.



«Мониторинг ситуации в экономике Москвы осуществляется в постоянном режиме», - заключил Сергей Собянин.



