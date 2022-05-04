Оперштаб Краснодарского края: на Кубани случаев заболевания холерой и возбудителей инфекции в водоемах не выявлено

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4 мая 2022, 15:09 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Оперативный штаб Краснодарского края прокомментировал информацию, появляющуюся Telegram-каналах и мессенджерах, о возбудителях холеры в открытых водоемах Кубани. Один из Telegram-каналов написал, что жители Краснодарского края начали получать рассылку о якобы появлении в водоемах региона возбудителей холеры.

По сведениям краевого оперштаба, управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ведет всю необходимую работу, мониторинг проб воды водоемов на возбудителей холеры.

В организации сообщили, что, по последней информации, на Кубани не выявлено ни одного случая заболевания холерой, возбудителей холеры в воде не выявлено. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по кишечным инфекциям по краю среднестатистическая.

В Краснодарском крае создана санитарно-противоэпидемическая комиссия по противодействию завоза и распространения холеры и профилактике кишечных заболеваний. Местный Роспотребнадзор расширил количество проб на проведение анализов на кишечную инфекцию и холеру. Минздраву края рекомендовано увеличить коечный фонд.

Власти Ставропольского края ранее опровергли сообщения из мессенджеров и соцсетей о массовом распространении холеры в регионе.

Холера - острое инфекционное диарейное заболевание, относится к особо опасным инфекциям. Вызывается бактериями Vibrio cholerae. Проникает в организм человека через рот, происходит поражение тонкого кишечника, нарушается работа пищеварительного тракта. Характеризуется водянистой диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до гиповолемического шока и смерти.