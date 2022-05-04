В латышских СМИ идет серьёзное давление на русскоязычных

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

4 мая 2022, 13:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Надо отдать должное пропаганде латышских СМИ: с упорством и каждый день средства массовой информации неустанно работают в отношении русскоязычных страны. Тут и уговоры, и запугивания, и скрытые унижения, и открытая ярость. А, что русскоязычные Латвии? Наблюдают, выступают и ждут своего часа! Русский человек всегда был терпелив!

Если честно, то я не совсем понимаю, а чего добиваются националисты Латвии и их немногочисленные сторонники: государство настолько маленькое, что за четыре часа (с остановками) можно от центра Риги доехать на машине до границы с Россией… Да и русскоязычных Латвии более 40%... Давление в латышских СМИ на русскоязычных обостряется с каждым днем! Не удивлюсь, если скоро начнутся призывы о «расправе» над русскоязычными… Русскоязычные Латвии, граждане РФ с видом на жительство несомненно сейчас зависят от действий России и Владимира Владимировича Путина. Это факт. Об этом говорят русские Латвии.

Самым «уязвимым» местом для правительства Латвии является русскоязычная Латгалия! Ну не могут справиться государственные мужи Латвии с этим вольнолюбивым народом: и президент страны Эгилс Левитс посетил край голубых озер, чтобы «втемяшить» латгальцам «правильные мысли», и посол США в Латвии вдруг «сорвался» к латгальцам и убеждал их, что НАТО будет защищать их до последней капли крови… А большинство латгальцев, увы, «стоят» на своем! Справедливости ради отметим, что есть и такие латгальцы, которые «душой, сердцем и рукой» поддерживают политику страны. Но сдается мне, что не так уж и много таких…

Намедни, жительница латгальской Лудзы (город), но которая много лет прожила в Риге, написала в латышские социальные сети «душераздирающий» пост, в котором рассказывает, что «сейчас она поняла истинные размеры «пятой колонны»: мол, ничего «колонна» не боится, а разъезжает на машинах с надписью «Россия», с георгиевскими ленточками, а продавщицы в магазинах (о ужас!!!) «радуются приходу Кадырова в украинские города, да и вообще чеченцы – бойцы и красавчики!» Но пиком истерики дамы были слова одного из «пятой колонны», который сказал, что «с украинцами нужно быстрее решать». Разумеется, дама побежала писать заявление в полицию, и решила, что будет продавать свою недвижимость в Латгалии.

Это «глас народа»! А вот когда на арену латышских СМИ вышел экс-президент Валдис Затлерс, то и его речь была обращена, как я поняла, к русскоязычным Латвии: представитель гуманной профессии (врач) заявил, что «события на Украине вскрыли исторические шрамы латышей и русскоязычные должны считаться с этим».

О чем идет речь?

Конечно, о депортации латышей в Сибирь, на Север, Казахстан, и, конечно, о 1940 г., когда в Латвии была установлена Советская власть!

«Те, кто не является латышами, должен считаться с этим!» - заявил экс-президент.

Я не пойму, а только латыши были депортированы из Латвии??? Исторические документы из национальной библиотеки указывают, что депортация происходила с жителями Латвии разной национальности!

Но главное! Я не встречала латвийцев (и русскоязычных), которые не относились бы с уважением к прошлому латышей…

Но главная «пропаганда» в словах, кстати, мною уважаемого врача, кроется в следующих словах:

«Я увидел, насколько сильна латышская нация, у которой исчезла «крестьянская осторожность». Латыши сейчас демонстрируют уверенность в себе, а русские Латвии пока не могут это сделать! Необходимо понимать, что есть разные мнения, даже если некоторые из них неприемлемы. Это и есть демократия. Но мы должны принять жесткие меры против тех, кто поддерживает букву «Z».

Разберем по «фразам»: я бы немного поправила г-на врача – не нация латышей, а национальность – это большая разница! Хорошее слово – «пока»… Оно имеет свойство меняться за несколько часов… «Крестьянская осторожность» - характеристика титульного населения. Это слова г-на Затлерса! Мнения могут быть разные, и это есть демократия, но мы примем «жесткие меры» по отношению к тем, кто против! Демократия и жесткие меры – «прекрасное» сочетание!

А дальше кульминация – «русские Латвии вы обязаны нам подчиняться!»

Я бы не сказала, что русскоязычные молчат! Судите по Латгалии. И не только… Иначе бы г-н Затлерс не выступал с «призывом»…

Но главное! Г-н экс-президент хочет увидеть русскоязычных в действии??? Я скажу как это исторически называется – русский бунт! И не дай Бог это увидеть… Не буди лихо, пока оно тихо. Увы, «побудка» русскоязычных в латышских СМИ продолжается… Терпение у русскоязычных становится все меньше, меньше… Русскоязычные просили не «вбивать межнациональный клин», не оскорблять… Просили, объясняли… А дальше, что увидит г-н Затлерс? «Не понимаете? Тогда мы за себя не отвечаем! Не трогайте русских, господа!»

Но «вишенка на торе» - статья латвийского публициста Мариса Краутманиса, который «прошелся» по Патриарху Кириллу: колумнист заявил, что «речи и действия Патриарха Кирилла мало связаны с христианством, и вызывают у него просто ужас». Зачем, вопрошает Краутманис, Патриарх Кирилл «занимается» политикой и поддерживает президента Владимира Владимировича Путина?!

Зря, ой, как зря, г-н Краутманис затронул чувства православных!!! Есть то, что нельзя делать! Просто нельзя! Как же подобные люди, за столько лет общения с русскими, не поняли их?! Колумнист просто «плюнул» в душу вере, которая исчисляется тысячелетиями…

Но интересен еще один момент – в латышских СМИ появилась публикация епископа Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Павила Бруверса, который выступил в базилике с патриотической речью – «Бог раздора нашептывает в уши русских солдат ложные пророчества об их избранности и особой миссии по спасению мира», и отметил, что «все жители Латвии должны проявить любовь к установленному порядку в стране».

Вона как! Епископу Латвии, я так понимаю, можно рассуждать на мессе о политике, призывать латвийцев «кланяться» иностранному правительству, и «вставать с оружием на защиту Украины». Оказывается, это и есть любовь Господа…

Простите, этот бред я и понимать не хочу! Увяз епископ по уши в политике… А где же был этот епископ, призывающих к любви, когда унижали националисты русскоязычных, например, институтом негражданства? А, где был этот епископ, когда в центре Риги, у МИДа Латвии стояла «фигура черта», прости, Господи!?

У нас разный Бог! И нет желания у русскоязычных православных Латвии понимать таких «богов», и таких епископов…

Не наше это, не русское…