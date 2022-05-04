Специалист по философии языка Юрий Баранчик сообщил, что покинувшая Россию Чулпан Хаматова в Латвии чуть не плачет

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4 мая 2022, 13:36 Источник: Тeleprogramma.pro

Чулпан Хаматова, фото: vk.com/chulpanhamatovа

Специалист по философии языка Юрий Баранчик считает, что покинувшая Россию актриса театра и кино, общественный деятель Чулпан Хаматова в Латвии сейчас чуть не плачет.

Чулпан Хаматова уехала из Москвы после того, как ВС России начали 24 февраля спецоперацию на Украине по защите жителей республик Донбасса.

Актриса ранее свила гнездышко в Латвии в элитном поселке 80 километрах от Риги. Хаматова, как пишут СМИ, нашла в Прибалтике работу. Периодически появляются интервью актрисы.

Певица Ольга Кормухина не поддерживает знаменитостей, покинувших страну и выступающих против России. В своем Telegram-канале артистка опубликовала мнение специалиста по философии языка Юрия Баранчика. Эксперт, изучив интервью Хаматовой, сделал некоторые заключения, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Баранчик заметил, что «Чулпан чуть не плачет: «Мне что, каждый день теперь надо будет выступать?».

«А как же ты думала? Думала, один раз покрошить бублик на Родину и свободна? Нет, теперь тебя будут пользовать по случаю и без», — убежден специалист по философии языка. По его словам, предатели никому не нужны, и отношение к ним соответствующее.