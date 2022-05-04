В Челябинске горе-учительница заплатит крупный штраф за махинации

Аргументы Недели → Общество 13+

4 мая 2022, 13:10 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

В центральном районном суде Челябинска рассмотрели дело о махинациях со стороны 34-летней «учительницы».

На скамье подсудимых оказалась жительница города, переехавшая в село Анненское после получения единовременной выплаты. Устроившись в школу, она отработала меньше двух месяцев. Сперва в её адрес не было нареканий. Говорили, что учит она вполне неплохо, ладит с детьми и коллективом, отмечали её грамотность. Но под конец четверти женщина внезапно ушла на больничный, а потом и вовсе перестала отвечать на звонки. Создалось впечатление, что она просто исчезла.



Вскоре выяснилось, что «учительница» никаким талантом не обладала, да и образованием тоже. На работу она устроилась по фальшивому диплому. В своё время женщина действительно училась в Челябинском педагогическом университете, но была отчислена за пропуски занятий. В суде же она раскаялась за свои грехи и сообщила, что с детства мечтала учить детей, «но не сложилось». Средства федеральной программы «Земский учитель» она якобы хотела использовать для переезда и трудоустройства в школе. Но муж её найти работу не смог и начались разлады.



В тюрьму горе-учительница не поедет, так как получила условный срок. Её трогательную исповедь в суде выслушали. Но возместить ущерб ей всё же придётся. Суд взыскал с подсудимой похищенные 900 тысяч рублей с учётом частичного возмещения ущерба.