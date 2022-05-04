Заявления Папы Римского неоднозначно воспринимают в российских соцсетях

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4 мая 2022, 13:03 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Высказывания Папы Римского по поводу российской спецоперации и патриарха Кирилла вызвали среди россиян удивление. Прежде всего, стоит отметить, что понтифик назвал патриарха словом «chierichetto», что не слишком относится к «епископу Третьего Рима».

В переводе это слово обозначает скорее «алтарного послушника» или «церковного слугу». В католической традиции подобная терминология относится к молодым юношам, прислуживающим при церкви. Едва ли это слово можно относить к почтенному 75-летнему главе РПЦ. Ещё в марте папа Римский Франциск обвинял патриарха Кирилла в так называемом «обосновании войны». Тогда понтифик сказал патриарху в ответ на его речи: «Брат, мы не госслужащие, мы должны использовать не язык политики, а язык Иисуса». Также Франциск добавил, что «патриарх не может превратиться в «путинского алтарника».

Становится ясно, что в марте понтифик резко отчитал главу Русской Православной Церкви и обвинил священнослужителя в «политизации». Из-за этого отношения между церковными иерархами заметно ухудшились. В российских соцсетях на это отреагировали довольно агрессивно. Люди посчитали, что Папе Римскому не нужно так относиться к главе Православной церкви, и ему следует проявить соответствующее уважение. Но тем не менее, Франциск дал понять, что на авторитет патриарха в деле миротворчества рассчитывать не будет. Теперь же глава Римской Католической Церкви планирует встретиться лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Недавние рассуждения понтифика ввели людей в ещё большее недоумение, но на этот раз это коснулось западной аудитории. Папа заметил, что конфликт в Украине мог начаться из-за «лая НАТО у дверей России». А это уже фактическое обвинение в адрес альянса.

Рассуждения Франциска о ситуации в Украине действительно неоднозначные. Многим непонятны причины, по которым Папа укорял российского главу церкви, а также его слова в сторону НАТО. Но ясно одно – понтифик не желает дальнейшего кровопролития в Восточной Европе и придерживается скорее собственного мнения, чем общезападного.