Автобус на троллейбус в Волгограде махнули, не глядя

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4 мая 2022, 12:22

Фото пресс-служба администрации Волгоградской области

С начала мая в Волгограде перестал работать популярный автобус, курсирующий по маршруту №95. Его поменяли на белорусский троллейбус.

Несколько лет назад волгоградская мэрия объявила об убыточности некоторых троллейбусных маршрутов и заменила их на автобусные. Теперь процесс развернулся в обратную сторону.

Более 50 троллейбусов вышли на действующие линии, а также на новые маршруты. Правильнее их называть электробусы. Они развивают скорость до 60 км/ч и способны проезжать без сети не менее 15 километров, - обещают в мэрии. Проехавшие в новых бусах волгоградцы из положительного отметили наличие форточек. Но как всегда нашлась и ложечка дегтя – обещанные валидаторы, через которые можно заплатить безналом, в салонах пока не работают. Опять же, худа без добра не бывает – это значит, что пока работа для кондукторов сохраняется.

Троллейбусы будут ездить по маршруту от остановки «Поселок ГЭС» до «Рынка Тулака». Вместе с автобусом 95 изменению подлежит и схема движения троллейбуса 10А, до конца лета он начнет курсировать от остановки «Жилгородок» до остановки «Спартановка». Следующий этап преобразований по задумке волгоградской мэрии - возвращение троллейбуса №10 от остановки «Жилгородок» до «Площадь имени Куйбышева».