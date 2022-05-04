Соловьев после поездки в Мариуполь показал в прямом эфире трофейную ракету NLaw

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4 мая 2022, 12:34

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о поездке в Мариуполь и в эфире своей программы показал трофей, привезенный из ДНР, где проходит специальная военная операция.

Вооруженные силы Украины снабжает вооружением Запад.

Соловьев привез из Мариуполя переносную противотанковую управляемую ракету шведско-британского производства NLaw. Журналист продемонстрировал ее в прямом эфире своей программы, отметив высокую эффективность оружия. "Вот это игрушечка", - сказал журналист и призвал не сомневаться. Соловьев призвал не переоценивать западные технологии, - сообщает Общественная служба новостей.

В Мариуполе Владимир Соловьев встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным. В эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" Соловьев рассказал, что порт Мариуполя восстанавливается, начались первые отгрузки, люди пытаются устроиться на работу.

Пушилин подчеркнул, что у жителей Донбасса "незыблемое желание работать". Журналист предложил наградить всех мариупольцев, которые столько пережили. По словам Соловьева, "они герои". Его идею о награждении жителей Мариуполя поддержал Пушилин. Глава ДНР отметил, что эти люди думают не только о себе и своих проблемах, но и о тех, кому надо оказать помощь.