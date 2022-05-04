Госдеп США считает, что баскетболистка Бриттни Грайнер была неправомерно задержана в России

Аргументы Недели → Общество 13+

4 мая 2022, 11:30 Источник: sports.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Государственный департамент США выступил с заявлением по поводу ареста Бриттни Грайнер.



Баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В 2015 году она стала игроком екатеринбургского УГМК и в составе российской команды четыре раза побеждала в Евролиге.



Бриттни Грайнер задержали 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств в значительном размере. Такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.



«Государственный департамент установил, что Российская Федерация неправомерно задержала гражданку США Бриттни Грайнер.



С этой решимостью специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс возглавит межведомственную группу по обеспечению освобождения Бриттни Грайнер», – говорится в заявлении Госдепа США.



При этом отмечается, что американская баскетболистка не считается заложником, что является другой юридической квалификацией, чем незаконно задержанный.



