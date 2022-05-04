На Украине в результате ДТП на трассе Киев - Чоп в Ровенской области погибли 27 человек

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4 мая 2022, 08:08 Источник: ТАСС

фото: паблик Плохие новости, Вконтакте

Серьезное ДТП, в котором погибли 27 человек, произошло на Украине во вторник, 3 мая, на трассе Киев - Чоп. Пассажирский автобус, микроавтобус и бензовоз столкнулись неподалеку от села Ситное Дубенского района Ровенской области около 19.30.

В результате столкновения загорелись автобус и бензовоз. Транспортные средства сгорели практически полностью.

Первоначально появилась информация о 17 погибших людях.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил информацию о жертвах аварии в своем Телеграм. По словам Геращенко, из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек. Погиб водитель микроавтобуса "Мерседес". По предварительной версии, он является виновником ДТП.

Водитель бензовоза выжил. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.