Впускать или нет: как защититься от новых собственников квартиры, которые внезапно появились на пороге

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4 мая 2022, 08:12

На сегодняшний день, вопросы, связанные со спорами постоянных и новых собственников незначительных долей в квартире, обретают все большую актуальность. Очень часто встает вопрос: как пользоваться жилым помещением, при наличии нескольких собственников с различными долями в квартире?

В Госдуме находится законопроект, где рассматривается вариант запрета продажи долей в квартире третьим лицам, если собственник имеет маленький размер долей, либо доли не выделены в натуре.

Инициаторы законопроекта стремятся урегулировать нескончаемые споры, которые распространены в тысячах квартир на территориях нашей необъятной страны.

В соответствии с действующими нормами, закон позволяет купить квадратные метры, а не конкретную комнату в квартире, что усложняет процесс установления порядка пользования жилым помещением. «ОСОБО ТАЛАНТЛИВЫЕ» люди пользуются данными нормами, что приводит к рейдерским захватам квартир, где для постоянных жильцов создают невыносимые условия для проживания, тем самым принуждая их, к выкупу оставшихся долей на невыгодных условиях, выставляя реальных собственников на улицу.

Как показывает практика, когда встает вопрос о вселении в квартиру, собственники долей начинают угрожать друг другу полицией. Но вызвав сотрудника правоохранительных органов, по адресу спорного жилого помещения, не надо ждать, что он вам поможет, т. к. все споры связанные с вселением, либо выселением из жилого помещения разрешаются только в судебном порядке.

А пока рассматривается законопроект, расскажу о сложившейся судебной практике, которую необходимо знать, если гражданин попал в такую ситуацию.

Так в соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, усматривается, что прежде чем вселиться в квартиру, необходимо в судебном порядке установить порядок пользования жилым помещением.

При рассмотрении вопросов, связанных с порядком пользования квартирой, суду необходимо в первую очередь установить размер долей, которые пропорциональны квадратным метрам, чтобы понять возможно ли реально пользоваться квартирой, при наличии незначительной доли.

В случае, если окажется, что доля на квартиру незначительна и ее реально невозможно выделить, в таком случае невозможно будет установить порядок пользования жилым помещением, и как следствие последует отказ во вселении.

При этом, собственник незначительной доли в жилом помещении, имеет право на денежную компенсацию. С получением компенсации собственник утрачивает право собственности на долю в общем имуществе, как разъяснил Верховный Суд РФ.

Поэтому, прежде чем впускать «новых» собственников в квартиру для проживания, необходимо, чтобы состоялось судебное решение по определению порядка пользования жилым помещением.

Алина Гарина – адвокат.