Мораторий на банкротство: что это значит для должников

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4 мая 2022, 08:07

С целью обеспечения стабильности, в современных экономических реалиях с конца марта 2022 года Правительством Российской Федерации введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, которые имеют право подать кредиторы.

При этом лицо, на которое распространяется мораторий, имеет право отказаться от его применения, путем внесения сведений в Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве. Должнику необходимо опубликовать заявление об отказе применения в отношении него таких мер.

Мораторий на банкротство предусматривает следующие ограничения для кредиторов и дополнительные права для должников.

На сегодняшний день, в отношении должника, приостанавливается обязанность по подаче заявления в арбитражный суд о признании его банкротом, в случае если будет установлена невозможность должника отвечать по обязательствам перед кредиторами.

Приостанавливаются исполнительные производства судебными приставами-исполнителями по имущественным требованиям, которые возникли до введения в действие моратория. При этом, сохраняются наложенные аресты и иные меры, связанные с ограничением распоряжения имущества должника, в рамках прекращенного исполнительного производства.

Не допускается процедура, связанная с обращением взыскания на имущество должника с целью погашения долга, в том числе и во внесудебном порядке.

Законом запрещается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, в случае нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов.

Не допускается выплата доходов или дивидендов, в том числе распределение прибыли между учредителями юридических лиц. Также запрещается начисление неустоек и штрафных санкций на сумму основного долга в период действия моратория.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве распространяется на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. При этом, мораторий не распространяется на должников застройщиков многоквартирных домов на дату вступления в силу Постановления Правительства.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве имеет срок, который составляет шесть месяцев, со дня вступления в силу Постановления Правительства, т. е. на сегодняшний день, действует до 01 октября 2022 года. При этом, Правительству Российской Федерации не запрещено продлить срок моратория, в случае, если не отпадут обстоятельства, которые послужили основанием для его применения.

Пока Правительством Российской Федерации введен мораторий, Арбитражные суды обязаны отказывать в возбуждении дел о банкротстве по заявлению кредиторов.

Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.