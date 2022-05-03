Опальные певцы Меладзе и Брежнева отказались петь для российских граждан в Турции

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3 мая 2022, 22:42

Валерий Меладзе, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Выступившие против спецоперации ВС РФ на Украине музыкальные артисты Валерий Меладзе и Вера Брежнева успели покинуть РФ, но в качестве продолжения своей критики отказались устраивать концерт для российских туристов в Турции. Такую информацию сообщает во вторник, 3 мая, ФАН со ссылкой на сотрудников одного из отелей, где были запланированы концерты звезд.

Как уточнили журналисты, выступления планировались в отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa. Но позже менеджер гостиницы также подтвердила, что концерты отменены, не уточняя причину.

«Артисты отказались прилетать в Турцию, поэтому отменили… Певцы сами отменили, получается, концерты здесь. Сами же певцы… Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты», − цитирует агентство слова сотрудницы отеля.

Отметим, Вера Брежнева недавно попала под критику журналиста Отара Кушанашвили. Он напомнил, что сейчас так рьяно позиционирующая себя украинкой Брежнева ранее не заявляла, что является украинской звездой, но потом всё резко изменилось.