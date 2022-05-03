Оперативная съемка с беспилотника: «ЧВК Вагнера» захватывают бойцов ВСУ

Аргументы Недели → Общество 13+

3 мая 2022, 21:02

Фото: Getty Images

В Сети опубликовано видео ожесточенного боя в частном секторе одного из городов Луганской области с высоты птичьего полета.

Через камеру дрона можно наблюдать, как наступающее подразделение выявляет противника, занявшего одноэтажную постройку. Для подавления сопротивления применяются гранаты и стрелковое оружие.

Группа украинских военных сдалась в плен, после чего их обезоружили и отправили в тыл. Зачисткой частного сектора в этом районе занимается «ЧВК Вагнера», сообщают телеграм-каналы.

Солдат ВСУ постепенно выбивают из городов на линии соприкосновения на протяжении последних недель. Наиболее тяжелые бои развернулись в Попасной Луганской области.

Под контроль союзных сил перешли ряд административных зданий Попасной, железнодорожная станция и несколько школ. Наибольшую сложность для штурма сейчас представляют высотные здания и промзона в районе вагоноремонтного завода, используемые в качестве защищенных огневых позиций.