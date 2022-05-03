От тревоги до тревожного расстройства один шаг

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3 мая 2022, 20:44 Таисия Потапова

Фото: pixabay.com

Наверное, именно в 21 веке психотерапевт превратился в эпохальную фигуру. От «науки о душе» Аристотеля мы постепенно перешли к логотерапии, гуманистической психологии, экзистенциальной психологии, гештальтпсихологии, нейролингвистическому программированию и т. д. и т. п. В наше время, наполненное до краев переизбытком информации, урбанизацией, гонкой за деньгами и массовой идеализацией проблем люди особенно нуждаются в качественной психотерапии.

Тревога – нормальная реакция организма на стресс, являющаяся также способом самозащиты. Мы испытываем тревогу в некомфортной обстановке, например, когда возвращаемся по темному переулку домой или пишем билеты за несколько часов до сложного экзамена, надеясь при этом на хорошую отметку.

Однако, не всегда тревога имеет обоснованный контекст, и тогда это уже становится настоящей проблемой. Иногда она настигает в самой спокойной обстановке, не предполагающей никакого риска. Буквально сидя дома в окружении родных и близких, ты можешь начать чувствовать тяжесть в груди и липкое, неприятное ощущение подступающего отчаяния и страха. Буквально из ничего раздуть проблему, обдумывать, что же может пойти не так прямо сейчас – «А что, если?..»

Хроническая тревога может привести к тревожному расстройству. Тревожные расстройства – группа психических расстройств, характеризующихся выраженной беспричинной тревогой или страхом. Существует несколько разновидностей тревожных расстройств: генерализованное тревожное расстройство, специфические фобии, социальное тревожное расстройство, тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой, агорафобия, паническое расстройство и селективный мутизм.

Постоянная тревога сказывается на физическом состоянии, вызывая напряжение в мышцах. Потому тревожных людей преследуют сильные боли в области сердца, желудка, мигрени, появляются нарушения сна и аппетита, раздражительность. Тревога начинает контролировать самого человека, вмешиваться во все сферы его жизни. Тревожный человек склонен переоценивать серьезность и вероятность плохих событий, что несомненно мешает ему двигаться по карьерной лестнице или учиться, доверять людям и самому себе.

В своей работе «Невротическая личность нашего времени» психоаналитик Карен Хорни пишет: «Загадочность невротической тревоги заключается в отсутствии вызывающей ее опасности, или, во всяком случае, в диспропорции между действительной опасностью и интенсивностью тревоги. Складывается впечатление, что опасности, которых боится невротик, — всего лишь продукт его воображения. Однако невротическая тревога может быть, по меньшей мере, столь же интенсивной, как и тревога, вызванная действительно опасной ситуацией. Именно Фрейд проложил путь к пониманию этой запутанной проблемы. Он утверждал, что, независимо от внешнего впечатления, опасность, которой страшатся при невротической тревоге, является столь же реальной, как и та, что вызывает «объективную» тревогу. Различие заключается в том, что при неврозе опасность конституирована субъективными факторами».



Почему беспричинно возникает тревога?

На самом деле, причин как раз таки много. Тревога может возникнуть при различных соматических заболеваниях, травмах головного мозга и эндокринных нарушениях. Тревожные состояния могут быть вызваны приемом некоторых лекарственных препаратов, наркотических и психотропных средств. Также это могут быть непроработанные паттерны из детства, особенности характера и темпераментов человека. Кроме того, учеными была обнаружена закономерность между склонностью человека к развитию тревожных патологий и чувствительностью к увеличению концентрации в воздухе углекислого газа. Люди, страдающие тревожными расстройствами, реагируют даже на незначительные колебания этого показателя.