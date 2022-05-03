Met Gala 2022 – лучшие образы

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3 мая 2022, 20:31 Элиза Пайтян

Фото: pixabay.com

В Нью-Йорке прошел ежегодный Met Gala Ball - благотворительное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея, куда приглашают самых известных звезд.



В мире моды выделили топ 3 лучших образа Met Gala 2022 года:



1. Ким Кардашьян покорила сердца зрителей своим сногсшибательным платьем от Jean Louis. Когда-то данное платье надевала Мэрилин Монро. В нём она спела Happy Birthday Mr. President президенту Джону Ф. Кеннеди в день его 45-летия. По словам Ким, она за три недели похудела на 7 кг, чтобы влезть в наряд певицы.







2. Хейли Бибер в гламурном наряде Saint Laurent, определенно, украсила Met Gala. Шелковое платье с вырезом на спине и перьями на рукавах. Через разрез на длинном подоле виднеются черные колготки и элегантные босоножки со сверкающими стразами в цвет платья. Образ дополняют блестящие сережки в виде цветов от Tiffany&Co.







3. Эйса Гонсалес в роскошном платье «Michael Kors». Образ актрисы зрители прокомментировали следующим образом: «Тот случай, когда белое платье не ассоциируется с платьем невесты. Шикарна! Хочется детально рассматривать образ».