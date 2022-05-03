Что грозит подозреваемому в убийстве известного хоккеиста

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3 мая 2022, 20:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: sport-express.ru

Подозреваемый в убийстве 26-летнего хоккеиста Николая Шарова рискует на долгий срок «загреметь» за решётку. Причём, срок этот может продлиться до самой смерти.

Адвокат Максим Калинв уже сообщил, что подозреваемому грозит пожизненное заключение. «Наказание предусматривается по ч.1 ст.105 УК РФ от 6 до 15 лет лишения свободы. Но если в непосредственной близости находились другие люди, то это можно будет переквалифицировать по ч.2 ст. 105 как убийство общеопасным способом, - заявил правозащитник. - За это наказание от 8 до 20 лет тюремного заключения либо пожизненное лишение свободы».



Звезда хоккея Николай Шаров был застрелен в баре в результате серьёзного конфликта. Согласно данным от правоохранителей, подозреваемым является 36-летний мужчина по имени Иван Разживин. Вначале он поссорился со спортсменом, затем ушёл домой. Но он решил вернуться обратно, прихватив с собой охотничье ружье. Разживин произвёл из оружия несколько выстрелов, а потом быстро скрылся с места убийства. Позднее его задержали силовики. Известно, что ранее убийца был трижды судим за имущественные преступления. Ружьём он владел так же незаконно.