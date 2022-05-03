Причудливые наряды звёзд на Met Gala 2022

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3 мая 2022, 20:08 Элиза Пайтян

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Abad

Благотворительный бал «Met Gala 2022» - мероприятие, к которому звездные гости готовят необычные образы для ковровой дорожки, это одно из самых ожидаемых событий в мире моды. Тема выставки – «Позолоченный гламур». На этот раз гости отнеслись к дресс-коду не так ответственно, как раньше.



Топ 3 образа, ставших модным провалом.



1. Эмили Ратаковски.

Наряд был впервые представлен в коллекции “Versace” в 1992 году. Он был полон любопытных деталей: лиф из бисера и сложная юбка с низкой посадкой. На подиуме его представляла модель Ясмин Гаури, на которой наряд смотрелся гармонично. А вот вариация Эмили Ратаковски оказалась провальной: топ не по фигуре, а юбка, в свою очередь, визуально укоротила ноги модели. От низких оценок критиками Эмили не уберегло даже громкое имя дизайнера Донателлы Версаче, дню рождения которой и был посвящён образ.







2. Кайли Дженнер.

Поклонники и журналисты были откровенно удивлены нарядом Кайли, который пополнил списки худших образов. Кайли Дженнер появилась на балу в свадебном платье Off-White, дополнив его кепкой с фатой.

Под постом в Инстаграм Кайли множество недовольных образом поклонников, которые оставляли следующие комментарии: «Невеста сбежавшая из психушки», «Кайли своровала платье с чьей-то армянской свадьбы».





3. Кендалл Дженнер.

Чёрное платье Prada с полупрозрачным топом вызвало негодование у публики. В комментариях под постом Prada зрители пишут, что, вспоминая образ, в котором модель вышла на Met Gala 2021 года, они ожидали от Кендалл нечто более интересное. Модель расстроила поклонников столь «скучным» образом.



