Ветеран из ДНР получил паспорт России

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3 мая 2022, 17:54

Медали и ордена ветеранов, Victor Lisitsin/ Russian Look

Ветеран Великой Отечественной войны почтенного 95-летнего возраста в Воронеже получил российский паспорт. Об этом во вторник, 3 мая, сообщила «Комсомольская правда».

Журналисты уточнили, что полковник запаса Дмитрий Викторович Штанченко эвакуировался в феврале текущего года из ДНР в Россию после усиления обстрелов со стороны Украины.

Почтенный фронтовик рассказал, что в мае 1945 года в Берлине в составе своего мотострелкового батальона он встречал победу. Дмитрий Викторович прошёл всю Европу, а после демобилизации ушёл работать на донецкие шахты. 95-летний дончанин за долгий стаж удостоился высшей государственной награды СССР.

Губернатор Воронежской области пригласил Дмитрия Викторовича к обязательному участию в Параде Победы в Воронеже 9 мая.